Enel religa energia com voltagem errada e queima equipamentos de moradores em São Paulo

A concessionária de energia Enel cometeu um erro significativo ao religar a energia elétrica com voltagem incorreta em um condomínio localizado no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo. Este incidente resultou em danos a equipamentos eletrônicos de pelo menos 30 apartamentos, causando transtornos e prejuízos aos moradores. A interrupção inicial do fornecimento de energia foi causada pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Em resposta ao ocorrido, a Enel informou que irá ressarcir os moradores afetados, mas ressaltou que o processo de compensação seguirá a legislação vigente. Isso significa que os moradores precisarão comprovar o erro na rede elétrica para receberem o ressarcimento. Este procedimento pode ser demorado e burocrático, gerando insatisfação entre os residentes que já enfrentam os prejuízos materiais causados pelo erro da concessionária.

As chuvas intensas que atingiram São Paulo não apenas causaram problemas elétricos, mas também resultaram em tragédias humanas. Foram registradas seis mortes: quatro em Várzea Paulista, uma na capital e outra em Nova Odessa. Além disso, 12 pessoas ficaram feridas e 22 municípios foram afetados pelas tempestades. Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, ainda enfrenta interrupções no fornecimento de energia. As autoridades locais, juntamente com o Centro de Gerenciamento de Emergência, estão monitorando a situação e emitindo boletins para alertar a população sobre os riscos de novas tempestades.

A Enel divulgou que, de acordo com o último boletim, cerca de 48 mil pessoas ainda estavam sem energia elétrica em sua área de concessão, incluindo a capital paulista. Desde a última sexta-feira, 666 mil pessoas ficaram sem energia, mas 97% do fornecimento já foi restabelecido. Apenas 3% dos consumidores ainda enfrentam problemas de abastecimento. A concessionária afirma que continua trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível.

*Com informações de Daniel Lian