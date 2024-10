Enel restabeleceu energia a 650 mil clientes em São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo acaba de informar que até as 15 horas deste sábado (12), restabeleceu o fornecimento de energia para cerca 650 mil clientes. Ontem à noite, por volta das 20h, em função de um forte temporal com ventos de mais 100 quilômetros por hora, 2,1 milhões de clientes estavam sem energia. A companhia reforçou que técnicos da empresa seguem trabalhando para reconstruir trechos da rede elétrica danificados e restabelecer o serviço para cerca de 1,45 milhão de clientes impactados, o que representa cerca de 18% dos clientes da distribuidora. Os bairros afetados pelo temporal são: Santo Amaro, Jardim São Luís, Socorro, Pinheiros, Americanópolis, Vila Andrade, Jardim Vaz de Lima, Alto de Pinheiros, Jardim Martini e Jardim Mariane, a maior parte na Zona Sul da capital. Além de São Paulo, os municípios mais afetados são: Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema. A companhia reforçou as equipes em campo com até 2.500 técnicos e está recebendo apoio de equipes do Ceará e do Rio de Janeiro.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo