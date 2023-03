Enem 2023: prazo para inscrições é adiado de maio para junho

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou, em um mês, o prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. Antes, o prazo para inscrições se iniciava em maio. Agora, elas poderão ser feitas entre os dias 5 e 16 de junho.

A mudança no calendário está em portaria publicada na edição desta quarta-feira (15/3) do Diário Oficial da União (DOU).

As demais datas não foram alteradas. A aplicação das provas será nos dias 5 e 12 de novembro. A divulgação do gabarito em ocorrerá no dia 24 de novembro e os resultados finais sairão em 16 de janeiro de 2024.

O Enem é a principal forma de admissão no ensino superior público do país. Ele também é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni), que fornece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino particulares.

Fim do Enem digitalNeste ano, o Ministério da Educação (MEC) decidiu acabar com a versão digital do exame, criada em 2020 pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) no contexto da pandemia de Covid-19.

O Inep justificou que a decisão é embasada nos altos índices de abstenção em anos anteriores, bem como custos elevados para a realização do exame digital.

Em 2022, foram oferecidas 100 mil vagas para o Enem digital e 66 mil candidatos optaram pelo formato. Contudo, menos da metade dos inscritos, cerca de 30 mil, apareceu para fazer a prova.

Ao todo, 3.476.226 pessoas se inscreveram para realizar o certame no ano passado – o que corresponde ao segundo menor índice em 17 anos. O teste ocorreu após duas edições marcadas por crises, recordes de abstenções, problemas de logística e prejuízos na aprendizagem devido à pandemia.