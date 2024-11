Enem 2024: questão sobre pererecas-assobiadoras intriga candidatos pelo Brasil

Neste domingo, foram realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza do Enem 2024. Uma das questões que se destacou entre os candidatos abordou o som “alto, constante e estridente” produzido pelas pererecas-assobiadoras, que tem causado incômodo aos moradores do Brooklin, em São Paulo. A questão foi baseada em um texto que explica que o barulho é gerado por anfíbios da espécie Eleutherodactylus jahnstonei, que se adaptaram bem ao ambiente urbano da capital paulista. Os participantes do exame foram desafiados a identificar o propósito do canto estridente emitido por esses animais, com várias alternativas de resposta.

De acordo com o gabarito extraoficial, a alternativa correta é a letra “E”, que afirma que o som é utilizado para “atrair fêmeas para o acasalamento”. Essa questão gerou discussões entre os candidatos, que se mostraram intrigados com a conexão entre a biologia dos anfíbios e a vida urbana. As pererecas-assobiadoras são encontradas em áreas abertas e brejosas, geralmente nas proximidades de corpos d’água.

O período de reprodução dessa espécie ocorre entre outubro e fevereiro, e seu canto é caracterizado por assobios curtos e espaçados, que podem ser ouvidos principalmente ao entardecer e durante a noite. Os machos medem, em média, 4,3 cm, enquanto as fêmeas têm um tamanho ligeiramente maior, com cerca de 4,4 cm.

