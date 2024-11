Enem 2024: Tema da redação é ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 é “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A informação foi divulgada no começo da tarde deste domingo (3), por Camilo Santana, titular do Ministério da Educação (MEC). Neste ano, cerca de 4,3 milhões de candidatos fazem a prova. O número é 27% maior do que em 2022. A Lei 10.639/2003 determina a inclusão de história e cultura africanas no currículo escolar, mas ainda há dificuldades na abordagem do tema em várias etapas de ensino. Pesquisa realizada no ano passado mostrou que sete em cada dez secretarias municipais de Educação realizam pouca ou nenhuma ação para implementar esses conteúdos.

O debate sobre a valorização da herança africana tem crescido no Brasil nos últimos anos, assim como as discussões sobre estratégias para superar o racismo e as desigualdades. A proposta une as dimensões do passado e de hoje e é preciso observar o histórico colonial escravocata brasileiro. Além da redação, os candidatos fazem neste domingo (3), as provas de Linguagens e Ciências Humanas. Os exames começaram a ser aplicados às 13h30 e o horário limite para conclusão é às 19h. A segunda parte do Enem, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, acontece no próximo domingo, 10.

Na primeira etapa, os inscritos redigem uma redação de 30 linhas sobre o assunto. Além disso, respondem a 45 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e 45 sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias. Na segunda parte da prova, a ser aplicada no domingo que vem, os inscritos responderão mais 45 questões sobre Ciências da Natureza e outras 45 sobre Matemática.

Relembre os temas de edições anteriores

A redação do Enem é do tipo dissertativo-argumentativo e pode ter, no máximo, 30 linhas. O texto deve ser desenvolvido a partir da situação-problema proposta na prova e dos materiais de apoio, que auxiliam na reflexão sobre o tema. Nos últimos anos, os temas de redação do Enem abordaram desde o papel da mulher e a valorização dos povos tradicionais até questões como doenças mentais e o comportamento do usuário na internet.

No ano passado, o tema foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. A temática foi considerada inesperada pelos professores de cursinho, mas extremamente relevante. O tema abordado em 2022 foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”, que promoveu discussões sobre o direito à cidadania e a importância de zelar pela preservação da história no País.

Em 2021, o assunto foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, a respeito da participação do Estado em prover visibilidade a pessoas sem documentos essenciais, como certidão de nascimento. Na virada da década, em 2020, o tema foi “O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira” e, em 2019, a redação tratou da “Democratização do cinema no Brasil”.

Em 2018, foi escolhido o assunto “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, com discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e, em 2017, o tema foi “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, abordando a inclusão social.

Saiba mais sobre a prova

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que não houve ocorrências na entrega das provas do Enem e que a distribuição foi concluída até as 11 da manhã. A declaração ocorreu neste domingo, 3, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). “Todas as provas foram entregues em uma logística que envolve quase meio milhão de pessoas”, declarou. “Todas as provas foram entregues às coordenações até as 11 horas da manhã, sem nenhuma ocorrência.”

O ministro informou, somente, o registro de chuvas no Mato Grosso do Sul, o que levou o Inep a autorizar a abertura dos portões no Estado antes do meio-dia, para que os inscritos não ficassem “no relento”.

Lula visita Inep

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Inep nesta manhã para conferir a Sala de Monitoramento do Enem 2024, prova aplicada em 3 e 10 de novembro. A “sala de situação” verifica ocorrências na execução do exame, como o acesso à Página do Participante e o funcionamento das salas de aula.

Acompanharam Lula os ministros da Educação, Camilo Santana, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Sáude, Nísia Trindade, além do ministro-substituto da Advocacia-Geral da União (AGU) Flávio José Roman, o presidente do Inep, Manuel Palacios, e a primeira-dama, Janja da Silva.

