Enem 2024 traz questões sobre ‘Game of Thrones’, Racionais e tragédia de Mariana

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve a crise climática como um dos temas centrais neste domingo (3), dia em que os candidatos responderam a questões sobre Ciências Humanas e Linguagens e escreveram uma redação sobre herança africana. Referências culturais também guiaram a prova. A série “Game of Thrones“, da HBO, foi tema de uma questão sobre características do gênero de resenha crítica na prova de Linguagens.

Outra questão trouxe o trecho da música “Capítulo 4 Versículo 3”, do álbum “Sobrevivendo no Inferno”, dos Racionais MC´s, banda de rap liderada por Mano Brown. Já a cultura do cancelamento esteve presente no teste de Linguagens, opção Espanhol. O rompimento da Barragem do Fundão, ocorrido em Mariana, Minas Gerais, em 2015, também teve destaque na prova.

Dentre outras questões relacionadas à crise climática, uma delas investigou a conexão entre a arborização em parques públicos e as mudanças climáticas nas áreas urbanas. Outra questão focou no desmatamento da Amazônia, explorando suas repercussões nas chuvas e no clima regional. A importância do Brasil na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP) também foi um ponto de destaque, assim como o papel do setor privado em iniciativas para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Cerca de 4,3 milhões de candidatos se inscreveram para o Enem e a taxa registrada de ausentes foi de 26,6%. No próximo domingo (10), os estudantes encaram as questões de Matemática e Ciências da Natureza.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos