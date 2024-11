Enem 2024: veja gabarito extraoficial da prova de exatas deste domingo

Colégio Sigma divulgou, na noite deste domingo (10/11), um gabarito extraoficial da prova do caderno verde do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em todo o país, cerca de 3 milhões de candidatos fizeram a avalição nesta tarde, que continha 90 questões: 45 de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 de matemática e suas tecnologias. (Veja abaixo o gabarito).

Pelas mídias sociais, professores da instituição de ensino particular realizam a correção ao vivo. Veja aqui. A previsão é que o gabarito oficial seja divulgado na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 20 de novembro.

O exame começou às 13h30 e seguiu até as 18h30, com cinco horas de duração – 30 minutos a menos do que no primeiro dia. As exceções foram para participantes com direito a tempo adicional, que puderam terminar às 19h30, e para aqueles que fizeram a videoprova em Libras (20h30).

No último fim de semana, os inscritos responderam às 90 questões da prova de linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia). Além disso, elaboraram um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas sobre o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Primeiro dia de aplicação

O índice de participação no primeiro dia (73,4%) representou um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram aos locais de prova.

O Enem, além de permitir avaliar a qualidade do ensino no país, tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior atualmente.

Por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni), os candidatos podem usar as notas obtidas no exame para acessar o ensino superior.

Gabarito

O gabarito corrigido pelo colégio Sigma é referente ao caderno verde do Enem.

91 – D

92 – D

93 – B

94 – D

95 – D

96 – E

97 – B

98 – B

99 – A

100 – A

101 – E

102 – D

103 – E

104 – C

105 – B

106 – C

107 – E

108 – E

109 – D

110 – C

111 – A

112 – A

113 – C

114 – D

115 – B

116 – B

117 – C

118 – E

119 – D

120 – B

121 – B

122 – A

123 – E

124

125 – C

126 – C

127 – A

128 – E

129 – A

130 – A

131 – C

132 – E

133 – A

134 – E

135 – D

136 – C

137 – E

138 – B

139 – C

140 – E

141 – A

142 – D

143 – B

144 – B

145 – C

146 – E

147 – A

148 – D

149 – D

150 – D

151 – A

152 – B

153 – B

154 – A

155 – B

156 – B

157 – C

158 – C

159 – D

160 – C

161 – C

162 – E

163 – C

164 – E

165 – D

166 – B

167 – A

168 – C

169 – A

170 – D

171 – E

172 – C

173 – A

174 – B

175 – E

176 – D

177 – A

178 – D

179 – C

180 – B