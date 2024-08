‘Enem dos Concursos’ tem mais de 50% de abstenção, mas governo diz que índice está dentro do esperado

A ministra Esther Dweck, responsável pela Gestão e Inovação em Serviços Públicos, anunciou que quase 1 milhão de candidatos compareceram ao Concurso Nacional Unificado (CNU) realizado neste domingo (18). Com mais de 2,1 milhões de inscritos, a taxa de abstenção superou 50%. O número exato de ausentes será revelado nesta segunda-feira (19), mas a estimativa gira em torno de 52% a 53%. O governo federal considera o índice normal em comparação a outros certames. “Cerca de 1 milhão de pessoas realizaram a prova hoje. A gente está fechando a apuração, precisa ter a resposta de todas as salas. Já temos um percentual bastante alto, mas nossa estimativa é que chegue bem próximo de 1 milhão de pessoas que realizaram a prova efetivamente”, disse Dweck. “O concurso do Banco Central teve 62% de abstenção. O do Banco do Brasil, que teve 1 milhão de inscritos, teve em torno de 50%. Até surpreende, dada a envergadura, a quantidade de municípios e de pessoas fazendo prova pela primeira vez.”

O bloco 8, voltado para candidatos com ensino médio, apresentou a maior taxa de abstenção. O Distrito Federal foi a unidade federativa que registrou a menor. Cerca de 500 candidatos foram desclassificados, o que representa apenas 0,05% do total de inscritos. A principal razão para a desclassificação foi a saída do local de prova com o caderno de questões. As provas transcorreram de forma tranquila, com apenas 0,2% dos locais enfrentando algum tipo de problema.

O CNU, popularmente conhecido como “Enem dos Concursos”, se destacou por ser realizado simultaneamente em todas as regiões do Brasil. Essa abordagem permitiu que os candidatos se inscrevessem em diferentes blocos, facilitando a participação. Ao todo, estão disponíveis 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. Dweck também ressaltou a diversidade socioeconômica dos participantes, evidenciando a importância do concurso para a inclusão de diferentes perfis na administração pública.

A ministra destacou que muitos candidatos acabam desistindo devido à falta de tempo para se preparar adequadamente. Ela também mencionou que cerca de 10% da população adulta de Brasília se inscreveu para o “Enem dos Concursos”. Além disso, Dweck comentou que a quantidade de desistências foi relativamente baixa, com apenas 30 mil pessoas optando por não comparecer às provas. “A gente reconhece que os números não são baixos, mas quando deu a oportunidade de desistir, pouquíssima gente desistiu, só 30 mil pessoas”, destacou a ministra. Houve alguns relatos de problemas de falta de energia no Rio de Janeiro, mas esses contratempos foram solucionados antes do início das provas, que ocorreram conforme o cronograma estabelecido.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA