Enem: MEC comemora aumento de alunos de escola pública inscritos

O ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou, na noite deste domingo (3/11), o aumento no número de alunos de escola pública concluintes do ensino médio inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A fala foi feita durante coletiva de imprensa para balanço do primeiro dia de provas.

“Isso foi um passo importante e eu considero que não só pelo esforço dos estados, secretários estaduais, das redes que estimulam a inscrição, mas um efeito forte do programa Pé-de-Meia, que pagará ao aluno inscrito que realizar as duas etapas da prova mais uma parcela extra”, explicou Camilo.

O projeto garante R$ 9,2 mil para estudantes do Ensino Médio, a fim de combater a evasão escolar. O incentivo mensal é de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento.

Enquanto em 2023 apenas 58% dos concluintes do ensino médio em escolas públicas se inscreveram no Enem, neste ano o número saltou para 94% dos alunos.

De acordo com o ministro, a abstenção no primeiro dia de prova foi de 26,6%. No total, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram.

De acordo com o MEC, o número representa queda na abstenção do primeiro dia de provas em relação aos anos anteriores. Em 2023, 28,1% dos participantes não compareceram. Em 2022, o número foi de 28,3% dos inscritos.

Primeiro dia de provas

No primeiro dia de provas, os candidatos tiveram que responder 90 questões, sendo metade de Linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e metade de Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

Além disso, os candidatos precisaram também produzir uma redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas. O tema deste ano foi: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

A divulgação das notas individuais será feita apenas em 13 de janeiro de 2025. No próximo domingo (10/11), os candidatos voltarão aos locais de prova para as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.