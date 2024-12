Enem PPL 2024 será aplicado nesta terça-feira para detentos de 25 presídios da Bahia

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) iniciou nesta terça-feira (10), as atividades no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para monitorar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) 2024. A prova será aplicada nesta terça e também na quarta-feira (11), em 25 unidades penais do estado.

O exame conta com 3.161 inscritos, divididos em 33 locais de provas, espalhados por 18 municípios baianos. Na ação, a SSP atuará com 875 profissionais entre policiais Militares, Civis, Técnicos e Bombeiros, além de 225 viaturas para as equipes de campo. O CICC ficará ativado até quinta-feira (12), às 7h.

Na parte de videomonitoramento serão empregadas 3.969 câmeras, sendo 948 contando com o Sistema de Reconhecimento Facial da SSP.

Além das quatro Forças da Segurança, das Superintendências de Inteligência (SI), Gestão Tecnológica Organizacional (SGTO), Telecomunicações (Stelecom), de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap) e de Prevenção à Violência (Sprev), o CICC abrigará em suas instalações equipes das Polícias Federal e Rodoviária Federal, Sesab, SEC, Seap, Abin, Correios, Coelba, Embasa, Cebrasp, Inep, Transalvador, Semob, Semop, Sedur e Samu.