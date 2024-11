Enem: quase 5 mil candidatos foram eliminados no 1º dia; veja motivos

Quase cinco mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram eliminados no primeiro dia de provas, neste domingo (3/11). A informação foi repassada pelo Ministério da Educação (MEC) em coletiva de balanço após o fim da aplicação do exame.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, nenhuma intercorrência grave foi registrada.

Além dos 4.999 participantes eliminados, o MEC também registrou 689 problemas logísticos em todo o país, como emergências médicas, interrupção temporária de energia elétrica ou problema com abastecimento de água.

Os motivos que levaram à eliminação de inscritos envolvem:

tentar deixar o local de prova com o caderno de respostas antes dos 30 minutos finais;

portar equipamento eletrônico;

ausentar-se antes do horário mínimo permitido;

utilizar materiais impressos de apoio/consulta; ou

não atender orientação dos fiscais.

A abstenção no primeiro dia foi de 26,6%. No total, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram.

De acordo com o MEC, o número representa queda na abstenção do primeiro dia de provas em relação aos anos anteriores. Em 2023, 28,1% dos participantes não compareceram. Em 2022, o número foi de 28,3% dos inscritos.

Primeiro dia de provas

No primeiro dia de provas, os candidatos tiveram que responder 90 questões, sendo metade de Linguagens (língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e metade de Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

Além disso, os candidatos precisaram também produzir uma redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas. O tema deste ano foi: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

A divulgação das notas individuais será feita apenas em 13 de janeiro de 2025. No próximo domingo (10/11), os candidatos voltarão aos locais de prova para as 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.