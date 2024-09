Energia: baixa em reservatórios eleva bandeira vermelha para patamar 2

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Linhas de transmissão escoam a energia produzida na Usina Hidrelétrica de Itumbiara – Itumbiara (GO) – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesAs contas de energia referentes ao mês de outubro estarão sobre a bandeira vermelha patamar 2. A determinação foi divulgada nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com a bandeira, as contas de energia terão um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A bandeira vermelha patamar 2 é o grau mais elevado na estrutura tarifária, que aumenta a conta quando há menos água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. O acréscimo da bandeira tarifária tem como objetivo equilibrar os gastos de geração que sobem quando as hidrelétricas estão com menos água e as termelétricas são mais acionadas. No mês de setembro vigorou a bandeira tarifária patamar 1, que representa uma acréscimo de R$ 4,46.

No momento atual, os reservatórios das hidrelétricas estão em baixa. Além disto, o governo federal estuda o retorno do horário de verão. O objetivo é reduzir a demanda no pico de demanda. Isto faria com que as termelétricas, que encarecem a conta, fossem menos acionadas.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela agência em 2015. Ele é um mecanismo que indica aos consumidores a situação dos custos da geração de energia no Brasil.

