Energia fica mais cara com bandeira vermelha 2. Veja quanto vai custar

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta sexta-feira (30/8) que a partir do mês de setembro, vai vigorar a bandeira tarifária de vermelha de patamar 2. Com isto, a cada 100 KWh, as contas de energia elétrica dos consumidores terão um acréscimo de R$ 7,877.

A medida visa a dar sustentação ao aumento ocasionado pelo acionamento das usinas termelétricas que têm operação mais cara. Neste mês o Operador Nacional do Sistema (ONS) divulgou uma recomendação para que as termelétricas sejam acionadas. A medida é para manter a disponibilidade de energia elétrica diante da redução nos reservatórios das hidrelétricas.

“Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao mês com temperaturas superiores à média histórica em todo o país, faz com que as termelétricas, com energia mais cara que hidrelétricas, passem a operar mais. Portanto, os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o GSF (risco hidrológico) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD)”, afirmou a Aneel.

A bandeira vermelha patamar 2 não era acionada desde agosto de 2021. Em abril de 2022 foi iniciada a sequência de bandeira verde, ela foi interrompida em julho quando passou a vigorar a bandeira amarela. No mês de agosto não houve acréscimo na conta, pois foi aplicada a bandeira verde. “A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios”, diz a Aneel.

Com o avanço do período de estiagem, os reservatórios têm reduzido de volume. Com isto, a capacidade de geração de energia hidrelétrica é reduzida. O último período chuvoso teve volumes abaixo da média. Isto teve influência do fenômeno El Niño.

Nesta sexta, o sistema com menor volume nos reservatório era o Sudeste/Centro-Oeste, com 56,27% da capacidade. O sistema Nordeste estava com 56,58%, o Sul com 67,05% e o Norte com 79,64%.