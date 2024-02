Enfermeira é baleada por policial em surto psicótico em hospital de SP

Uma enfermeira de 49 anos foi baleada na madrugada deste sábado, 24, por um paciente no Hospital do Servidor Público Estadual, em São Paulo. O autor dos disparos, um policial civil aposentado de 70 anos, teria acordado em surto psicótico após uma cirurgia e atirou na enfermeira. E equipe do hospital conseguiu desarmá-lo, mas ele conseguiu disparar um tiro. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) informou que a enfermeira atingida pelo tiro recebeu atendimento no local e passa bem. O autor dos disparos permanece internado na unidade de saúde. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga o caso e a polícia apreendeu uma pistola 380 e um revólver 38 para perícia.

