Enfrentando cassação, Mabel toma posse como novo prefeito em Goiânia

O empresário Sandro Mabel (União) tomou posse como prefeito de Goiânia (GO) na tarde desta quarta-feira (1º/1) enquanto enfrenta um processo na Justiça Eleitoral em que corre o risco de ser cassado.

A cerimônia de posse aconteceu no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, na Universidade Federal de Goiás (UFG).

“Quero, antes de tudo, agradecer a Deus por esta oportunidade de servir à nossa cidade e a todos que fizeram parte dessa caminhada”, escreveu Mabel em uma publicação nas redes sociais.

A juíza da 1ª Zona Eleitoral de Goiânia, Maria Umbelina Zorzetti, chegou a determinar a cassação da chapa de Mabel, além da inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). Eles são acusados de abuso de poder político pelo uso do Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, em eventos de apoio à candidatura de Mabel. A decisão também previa multas.

Os advogados da chapa de Mabel entraram com recurso e a decisão monocrática da juíza ainda não foi validada até que o processo seja julgado. A expectativa do partido é que a cassação não seja confirmada por outros magistrados.

Caiado versus Bolsonaro

Mabel era apoiado por Caiado, pré-candidato à presidência na eleição de 2026, e venceu o candidato Fred Rodrigues (PL), que por sua vez era apadrinhado por Jair Bolsonaro (PL).

Um movimento semelhante aconteceu na vizinha Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade do estado. O candidato Leandro Vilela (MDB) , apoiado por Caiado, derrotou o Professor Alcides (PL), que era defendido por Bolsonaro.

Vilela tomou posse no primeiro dia do ano de 2025 no Anfiteatro Municipal Cantor Leandro.