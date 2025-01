Engate: o que é e para que serve o acessório em um carro?

Muito comum em carros no Brasil, o engate é um componente que pode ser instalado na parte de trás ou de baixo do para-choque do automóvel e serve para puxar veículos, como outros carros, jetskis, motocicletas, pequenos barcos e até transportes de animais.

Por conta dessa aplicação, esse componente se tornou um item muito importante para as pessoas que desejam aumentar a capacidade de carga do próprio carro, sendo útil em viagens, mudanças e reboques de automóveis.

Como funciona o engate?

O engate funciona como um conector entre o carro rebocador e o veículo rebocado. Dessa forma, o primeiro puxa o segundo. O item geralmente possui uma esfera metálica, que pode ser simples ou dupla. Ela serve para conectar um veículo ao outro.

Veículo sendo rebocado por meio do engate (Imagem: Natalia Kokhanova/Shutterstock)

Além disso, o conector realiza o acionamento das luzes de freio, repetidores de direção e lanternas do veículo rebocado, proporcionando maior segurança durante o transporte.

Tipos de engate

O engate pode ser encontrado em diferentes tipos no mercado. Cada um deles possui características e funcionalidades específicas. A seguir, conheça os tipos do componente.

1 – Engate-bola

Este acessório é colocado no para-choque traseiro, mas é um dos tipos de engates mais polêmicos, pois em casos de batidas, ele pode deformar a carroceria do automóvel. Por isso, especialistas indicam a utilização de engates embutidos. Inclusive, fabricantes de carros atuais, como o Toyota Corolla, Chevrolet Onix e Tracker, proíbem a instalação do engate-bola.

2 – Engate Multi-Fit

Este tipo de engate é produzido com um design adaptável e flexível para facilitar a instalação. Com ele, o motorista pode colocar mais do que um veículo, inclusive de diversos modelos.

3 – Engate do receptor

Um dos engates mais comuns utilizados em veículos, ele pode ser dividido em classes conforme a carga máxima permitida. Quanto maior ela for, mais peso o item suporta.

4 – Engate de pescoço de ganso

Excelente para trabalhos mais pesados, esse acessório possui diversas medidas de segurança para funcionar adequadamente em potência máxima de reboque.

5 – Engate de roda

Ótimo para ser instalado em picapes com um acoplador potente, ele faz com que o veículo consiga realizar grandes reboques, como puxar trailers.

Engate bola em um carro (Divulgação: Jeep)

6 – Engate de RV

Colocado na parte traseira de um RV ou motorhome, este tipo de engate facilita o transporte de grandes veículos.

7 – Engate de para-choques

Instalado no para-choque, o componente possui um tubo receptor padrão, mas tem capacidade de peso limitada somente ao para-choque.

8 – Engate de distribuição de peso

Esta peça foi fabricada com o objetivo de realizar a distribuição de peso da lingueta do reboque, dando maior controle ao veículo.

Quais automóveis podem utilizar o componente?

Automóveis como carros de passeio, caminhões, SUVs e vans geralmente podem utilizar o engate, mas é importante certificar-se de que o modelo conta com a aprovação do Inmetro para rebocar de forma segura.

Carro levando uma carga por meio do engate (Reprodução: Harrison Haines/Pexels)

Também é fundamental verificar a capacidade de carga do veículo e as normas de trânsito para garantir a sua segurança e a de outras pessoas durante o transporte de cargas.

Carros de passeio costumam suportar entre 400 e 500 kg. Por outro lado, picapes chegam a aguentar até 6 toneladas, somando tudo que está no carro mais o reboque.

Há ainda as regras da Resolução 197, de 25 de julho de 2006 sobre a instalação e utilização do engate. Nela, além da autorização do Inmetro, consta que é necessário o motorista ter CNH tipo B para a condução de veículos com peso de até 3.500kg. Já para automóveis que pesam entre 3.500kg e 6.000kg, o condutor precisa ter a CNH tipo C.

As informações, junto com o nome do fabricante, CNPJ e registro de aprovação pelo Inmetro, devem estar registradas em uma plaqueta junto ao engate do carro.

