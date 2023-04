Engavetamento com 15 veículos deixa ao menos 14 feridos em Recife

Um violento engavetamento que envolveu pelo menos 15 veículos, dos quais seis eram caminhões, foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (25), na BR-408, em São Lourenço da Mata, na altura da Arena Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife.

As cenas das colisões sequenciadas impressionam. Pelo menos seis veículos pegaram fogo e foram completamente destruídos. Foram três colisões sequenciadas no sentido Interior-Capital.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as violentas colisões deixaram ao menos 14 pessoas feridas e aconteceram no Km 102,8 da rodovia federal, que faz a conexão do Grande Recife com a Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Não há informações de mortos, mas quatro das vítimas estão graves.

De acordo com a PRF a sequência das batidas aconteceu da seguinte forma:

Primeiro, uma caminhonete Toro teria capotado na rodovia e o motorista ficou ferido. O homem contou aos policiais rodoviários que foi trancado pelo condutor de um Corolla, que não permaneceu no local. Nesse sinistro, foram nove veículos envolvidos, sendo três caminhões (um deles mini-caminhão), três carros, uma caminhonete e duas motocicletas.

Dos nove veículos, seis pegaram fogo: dois caminhões (um deles o mini-caminhão), três carros e uma moto. E três pessoas ficaram feridas gravemente: o motorista da caminhonete, a passageira de uma moto e o motorista de um caminhão baú.

No segundo sinistro, foram seis veículos envolvidos, sendo dois caminhões, um mini-caminhão e três carros. Nesse caso, foram mais três feridos: o motorista e o passageiro de um caminhão, além do motorista de um carro.

TENTATIVA DE AJUDA PROVOCOU OUTRAS COLISÕES

Após a capotagem da caminhonete, alguns motoristas teriam parado para ajudar e, na sequência, o condutor de um caminhão que transportava tijolos – e que estaria em alta velocidade – provocou um engavetamento. O motorista não foi localizado pela PRF.

“Recebi a ligação dos Bombeiros informando que meu marido tinha sofrido um acidente (sinistro) na BR. Tentei chegar lá de carro, mas não consegui e fui a pé o resto do caminho. Vi uma verdadeira cena de filme de terror, com os veículos carbonizados”, conta a fotógrafa Marta Lima, esposa de uma das vítimas.

O helicóptero da PRF foi acionado, e em conjunto com o SAMU, resgatou uma vítima grave para o Hospital da Restauração.

O SAMU socorreu nove pessoas, segundo a Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife. Todas as vítimas eram homens e foram encaminhadas para unidades públicas de saúde do Estado e um hospital particular. Outras duas vítimas foram removidas pela população no local.

Quatro pessoas foram levadas em estado grave para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife. Segundo o HR, dois homens, de 37 e 38 anos, passaram por cirurgia ainda à tarde e seguiam internados em estado grave. Outro homem, de 35 anos, entrou no bloco cirúrgico no início da noite. O quarto paciente, de 26 anos, tinha quadro de saúde estável e estava passando por exames e avaliações.

A rodovia foi completamente interditada no sentido Interior-Capital, mas à tarde começou a ser liberada.