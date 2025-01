Engavetamento com 8 veículos congestiona trecho da Rodovia Anhanguera

São Paulo — Oito veículos se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira (31/1) na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura da divisa entre Cajamar e São Paulo, causando congestionamento de, pelo menos seis quilômetros, após a interdição total da faixa no sentido norte.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi um engavetamento com a colisão múltipla de seis automóveis, um ônibus e uma moto. Garoava no momento da ocorrência, segundo a agência. Não há informações sobre vítimas.

O congestionamento na via se estendia, por volta das 8h, do km 24 ao 30. O tráfego está sendo desviado para a Rodovia Bandeirantes (SP-348).