Engavetamento na Rodovia Presidente Dutra deixa três mortos e dois feridos

Um engavetamento na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, deixou ao menos três pessoas mortas. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, 15, no bairro da Vila Maria, zona norte da capital. Um veículo de passeio colidiu com três carretas no quilômetro 230 da pista expressa, sentido Rio de Janeiro. As vítimas fatais são um homem de 60 anos, um adolescente de 17 e um menino de 8, todos estavam no carro de passeio. Um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) constatou o óbito no local. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Guarulhos, com estado de saúde moderado. A concessionária CCR, responsável pela administração da rodovia, informou que o acidente resultou no desvio do tráfego da pista expressa para a pista marginal no quilômetro 231,4. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o veículo de passeio completamente destruído, prensado entre a parte dianteira de uma das carretas e a traseira da outra. O Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local para auxiliar no resgate das vítimas.

22h30 Carreta x carreta x carro na Rod Presidente Dutra, 230 (sentido RJ), VL Maria, 3 óbitos (constatado pelo médico da USA), vítimas: 17 anos, uma criança 8 anos, um idoso, 8 viaturas no atendimento e CCR; aguardo informações do local..#193R pic.twitter.com/9l1QoW6Ru0 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 16, 2024