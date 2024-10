Engenheiro vence em cidade do Vale do Jiquiriçá com quase 90% de votos válidos

O engenheiro Lucas de Deraldo (PSB) conseguiu se eleger prefeito de Jiquiriçá, na região do Vale do Jiquiriçá, com quase 90% dos votos válidos. Lucas obteve 7,9 mil votos, ou 89,88% dos votos válidos, vencendo o único oponente, Robson Souza (PT), que teve 895 sufrágios, ou 10,12% dos votos válidos.

Segundo o Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, a cidade que tem direito a nove vereadores na Câmara Municipal elegeu os seguintes candidatos: