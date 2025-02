Enquete BBB 25: Aline, Gabriel ou Vitória, quem deve sair da casa?

Aline, Gabriel e Vitória estão no quarto paredão do BBB 25 deste domingo (9). Os telespectadores e internautas podem votar para quem deixa a casa na terça-feira (11) neste link.

O Olhar Digital realiza abaixo uma enquete para saber quem pode sair da casa nesta terça-feira (11). Para votar, é preciso ter uma conta no X (ex-Twitter).

A enquete está acirrada, não deixe de participar!

Enquete BBB: Quem deve sair da casa? Aline, Vitória ou Gabriel? — Olhar Digital (@olhardigital) February 10, 2025

O Olhar Digital explica, a seguir, como participar da votação oficial da TV Globo para eliminar um dos três emparedados do BBB 25.

Para votar tanto pelo Voto único, como pelo Voto da Torcida, é preciso criar ou logar em sua conta Globo, cujo cadastro é simples e gratuito. Também é possível vincular sua conta do Facebook ou do Google ;

; Para o cadastro, você receberá um e-mail para confirmação e ativação da Conta Globo ;

; A seguir, você precisará fornecer um telefone celular . Ao receber um SMS com um código , informe-o para validar seu cadastro;

. Ao receber um , informe-o para validar seu cadastro; Por fim, i nforme seus dados, incluindo seu CPF ;

; A partir daí poderá votar durante toda a temporada do reality show e interagir com o programa.

Vale ressaltar que sua conexão à internet deve estar boa e estável para garantir a conclusão do voto, e que o sistema de votação utilizado no BBB e nos demais reality shows da Globo possui mecanismos de segurança e de monitoramento.

Para saber melhor a diferença entre o Voto Único e o Voto da Torcida, leia esta matéria.

Leia mais:

Além da enquete do BBB 25: relembre todos os campeões do programa

O Big Brother Brasil é um dos reality shows mais populares do Brasil e do mundo. Em 2025, o programa da TV Globo completou mais de 20 anos de existência, com mais de 340 ex-participantes. Há ex-BBBs em diversas áreas, seja na política ou no entretenimento.

No começo de tudo, o BBB era chance de diversos anônimos conquistarem lugar de notoriedade na mídia, como Grazi Massafera ou Sabrina Sato, ou a chance de ganhar grande prêmio em dinheiro.

Hoje em dia, as coisas mudaram, e entrar no BBB 25 pode significar construir uma carreira na internet, ou, até mesmo, alavancar seu nome, já que o programa também inclui participantes famosos desde 2020.

Clique aqui para saber o perfil dos participantes desta edição no Instagram.

BBB: de Marea a Silverado, relembre os carros do reality

O BBB estreou na TV em 2002 e chega à sua 25ª edição este ano. Além do prêmio milionário, outro destaque do reality são os carros oferecidos em provas e também ao grande vencedor do programa.

Listamos abaixo alguns modelos que já apareceram no Big Brother Brasil ao longo dos anos, com destaque para os automóveis da Fiat, patrocinadora do reality show da estreia até 2022. Desde 2023, a Chevrolet assumiu o posto da marca italiana.

Leia a reportagem completa aqui.

O post Enquete BBB 25: Aline, Gabriel ou Vitória, quem deve sair da casa? apareceu primeiro em Olhar Digital.