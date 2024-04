Enquete BBB: medo exposto ajuda sister a virar votação a seu favor

As coisas mudam rápido na votação do último Paredão do BBB 24. Na manhã deste sábado (13/4), havia um “empate técnico” entre as duas representantes do Norte do país, Alane e Isabelle. Mas um comportamento da paraense tem feito ela levar vantagem na disputa popular que irá definir as duas últimas vagas na grande final, realizada na próxima terça-feira (13/4).

Desde de perder a prova de resistência que consagrou Davi como o primeiro finalista, Alane não se furta de demonstrar suas fragilidades. Visivelmente abalada, ela chora em alguns cômodos da casa e é consolada pelos colegas de confinamento. “Fica assim não, viu, véi? Não fique assim não”, diz Davi à sister. “Estou tentando, Davi”, responde a bailarina. Davi, então, diz: “Confia”. E Alane afirma: “Eu confio, mas eu estou com medo”.

O medo da eliminação tão perto da final, exposto por Alane, parece ter sensibilizado os fãs. Isso porque a moradora de Belém do Pará conquistou vantagem nas últimas horas, segundo a enquete Uol. Agora, a pesquisa mostra um aumento nos haters da cunhã-poranga, que está com 49,34% dos votos para deixar o programa. Já a dançarina, que estava na frente pela manhã, teve uma queda de quase 1%, e agora tem 47,57% da intenções para sair da competição.

Na nova parcial, o ilustre morador de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Matteus continua passando despercebido e deve levar apenas 3,09% dos votos. É importante ressaltar que “enquete não define Paredão”, como o ex-apresentador do reality, Tiago Leifert, fazia questão de frisar. Para quem deseja colaborar com o resultado, o ideal é ir direto no site do Gshow. Vote aqui!