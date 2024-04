Enquete: votação dispara após Beatriz sugerir que o Satanás usa Davi

Davi e Beatriz estão emparedados no BBB 24, juntamente com Isabelle. Entretanto, a amazonense não corre risco de eliminação, muito por conta das recentes brigas entre o motorista de aplicativo e a vendedora.

Nesta quarta-feira (10/4), Beatriz insinuou que o Satanás usa Davi. “Eu creio no meu Deus. E quando Satanás tenta se levantar, usando as pessoas, eu dobro meu joelho no chão. É a minha maior arma. Quanto mais Satanás atenta, usa um, usa outro, tenta… A minha maior arma é ser quem eu sou”, disse.

Tal declaração fez a votação de eliminação no 20º Paredão disparar. Confira na enquete quem é o favorito para sair do BBB 24.

