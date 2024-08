Ensino médio e salário de R$ 4 mil. Veja 354 vagas de emprego no DF

O Distrito Federal inicia a semana com 354 vagas de emprego disponíveis para a população. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 4 mil.

A vaga de maior salário é a de supervisor de segurança patrimonial no Guará, com exigência de experiência e ensino médio completo. As agências do trabalhador oferecem ainda 20 postos para auxiliar de limpeza e dez para repositor de mercadorias com salários de R$ 1.412 a R$ 1.515, sendo exigido apenas ensino fundamental completo.

Também no Guará, estão abertas cinco vagas para atendente do setor de frios e laticínios (R$ 1.473), cinco para auxiliar de limpeza (R$ 2 mil), três para ajudante de obras (R$ 1.511,40) e uma para pedreiro (R$ 1.599).

Das 354 oportunidades, 30 são voltadas para pessoas com deficiência. Todas as vagas oferecem benefícios.

Como concorrer Para se candidatar a uma das vagas, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) afirma que, mesmo que nenhuma das vagas do dia se encaixe ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras. O sistema da pasta promete cruzar dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.