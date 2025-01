Entenda a crise que está abalando a Comadesma e dividindo a Assembleia de Deus no Maranhão

A Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus no Sul do Maranhão (Comadesma) enfrenta uma de suas maiores crises, marcada por denúncias de corrupção e divisões internas. No centro das polêmicas está o pastor Cavalcante, atual presidente da convenção e ex-deputado estadual, investigado pelo Ministério Público do Maranhão (MP-MA) por supostos desvios de verbas e práticas de rachadinha durante seu mandato parlamentar.

De acordo com o MP-MA, o pastor Cavalcante teria movimentado R$ 27 milhões em recursos de origem suspeita. Parte desse valor estaria relacionada a desvios durante seu mandato como deputado estadual e a atividades realizadas na própria convenção. A investigação culminou na condução coercitiva do pastor para prestar esclarecimentos na delegacia, além da apreensão de bens como medida cautelar.

O MP também solicitou à Justiça o afastamento do pastor da presidência da Comadesma, apontando indícios de irregularidades nas contas da convenção. Apesar das acusações, o pastor permanece no cargo, o que tem gerado críticas e insatisfação entre membros da Assembleia de Deus no Maranhão.

Divisão interna e disputas por liderança

A crise na Comadesma tem causado divisões entre os pastores filiados à convenção. Atualmente, a organização conta com 18 campos regionais, sendo o maior deles liderado pelo pastor Raul, em Imperatriz. Segundo fontes locais, pastores de diversos campos têm debatido a possibilidade de desligamento da convenção como forma de protesto contra a gestão do pastor Cavalcante.

Um dos casos mais emblemáticos foi o rompimento liderado pelo pastor Romeu Ribeiro, que oficializou a emancipação de seu campo e criou uma nova estrutura administrativa independente da Comadesma. Outro que já oficializou sua saída da COMADESMA, foi o pastor Hildo Cavalcante.

