Entenda a treta entre Andressa Urach, Gabriela Pugliesi e Shantal

Andressa Urach, Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho se envolveram em uma nova polêmica nas redes sociais. Tudo começou quando Urach ironizou quem trabalha sob contrato CLT, provocando uma resposta de Pugliesi sobre “dignidade”. Em defesa da amiga, Shantal entrou na discussão e acabou reacendendo uma antiga rixa entre Urach e seu marido, Matheus Verdelho.

Na quinta-feira (24/10), Andressa Urach postou nos stories uma provocação às pessoas com carteira assinada: “Bom dia, amores. 8h da manhã, e a mamãe vai dormir agora. Para o desespero das irmãzinhas que precisam acordar cedo pra trabalhar de CLT. Quem pode, pode; quem não pode, chora”, disparou.

O vídeo gerou repercussão e foi replicado em diversos perfis no Instagram. Em um deles, Gabriela Pugliesi rebateu, sugerindo que Urach não tem dignidade: “É pq [sic] as irmãzinhas têm dignidade.” Embora Pugliesi tenha apagado o comentário pouco depois, a resposta já havia ganhado repercussão.

“Eu não tenho tempo de falar mal de ninguém. Engraçado que tem vários famosinhos querendo surfar no meu nome né?”, respondeu Andressa nos stories do Instagram.

Em seguida, ela chamou Pugliesi de “bostinha” e “piranha”. “Gabriela Pugliesi, essa bostinha ai, também querendo se aparecer, dizendo que eu não tenho caráter. Se quiser lutar, minha querida, eu soco a sua cara. Eu só não marco a Pugliesi aqui porque eu não seu o @ dessa piranha. Veio querer falar malzinho de mim, te enxerga tá? Eu quebro tua cara também”, detonou Andressa Urach.

Após os ataques de Urach a Pugliesi, Shantal, amiga da musa fitness, entrou na defesa: “Ah tá, não sabe quem é a Gabriela, tá bom! Deixa ela relar uma unha na Gabriela”, comentou em uma postagem.

Em resposta, Urach trouxe à tona uma briga antiga com o marido de Shantal, Matheus Verdelho, de A Fazenda: “Vai cuidar do teu macho que cospe em mulher, é desse tipo de homem que você gosta… Ele me cuspiu na fazenda e jogou água na Denise.”