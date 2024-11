Entenda as leis que regem o mar e os direitos dos países

Desde que os humanos existem, o oceano tem sido uma vasta fronteira inexplorada que oferece uma abundância de recursos para o benefício da humanidade. Entre navegação e pesca, o mundo explora o alto mar há séculos, mas, com o tempo, uma rede invisível de regras foi colocada em prática para orientar e fiscalizar como exploradores, comerciantes e nações podem fazer uso desta área colossal do planeta.

As “leis do mar” podem soar como lendas de piratas, mas essas leis moldam tudo, desde rotas de comércio internacional até preservação ambiental. À medida que o mundo moderno volta sua atenção com mais frequência para os recursos inexplorados do oceano, a lei marítima se tornou mais vital do que nunca. Curioso?

Clique nesta galeria para descobrir quais regras e regulamentos regem o alto mar e quais os direitos dos países.

