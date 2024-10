Entenda como facção Povo de Israel filia novos membros

Especializada em extorsão, a facção mantém uma “caixinha” conjunta, onde uma parte do dinheiro obtido com os golpes é destinada à compra de itens de consumo pessoal para os recém-chegados nas unidades prisionais, incluindo produtos de higiene e colchões.

Visando proteger os presos neutros da atuação de facções no sistema penitenciário fluminense, a facção Povo de Israel reúne mais de 18 mil detentos. No início dos anos 2000, a organização queria criar uma unidade prisional para separar o grupo de membros do Comando Vermelho e do Terceiro Comando.

Após estabelecer um vínculo de confiança, os presos são recrutados para atuar como “ladrões”, realizando abordagens criminosas por meio de telefones fornecidos pela facção. Em troca, o grupo paga 30% do valor arrecadado.

Para expandir sua atuação, a organização também recruta membros expulsos de outras facções. Um exemplo é Anderson Gonçalves dos Santos, conhecido como Lord, que foi forçado a deixar o Comando Vermelho (CV) após ser acusado de ser o mandante do ataque a um ônibus da linha 350, em novembro de 2005.

O incêndio no coletivo resultou na morte de cinco pessoas, incluindo um bebê. Após o ocorrido, Lord perdeu influência no Morro da Fé, na Penha, e passou a receber ameaças do CV. Isolado e sob pressão, ele foi acolhido pelo grupo Povo de Israel e atualmente é considerado parte da cúpula do PVI, que atua no Presídio Nelson Hungria, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste da cidade.