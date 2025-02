Entenda como tarifas de 25% impostas por Trump podem afetar o Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta segunda-feira (10/2) tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio, materiais em que o Brasil é um dos maiores fornecedores para o país norte-americano. Em 2024, o Brasil exportou mais de 4 milhões de toneladas de aço para os EUA.

Em relação ao ferro fundido, ferro ou aço, os EUA importaram 18% de todas as peças fornecidas pelo Brasil em 2023. No total, 25% do aço utilizado em território americano é importado de países como México, Canadá, Coréia do Sul, Japão, China e Rússia.

