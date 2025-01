Entenda fala polêmica de Karla Sofía Gascón, de ‘Emilia Pérez’, sobre Fernanda Torres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em entrevista à Folha de S.Paulo na semana passada, após uma breve passagem pelo Brasil para divulgar “Emilia Pérez”, a atriz Karla Sofía Gascón lamentou os ataques que o musical francês vem recebendo nas redes sociais e afirmou que “muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres” falam mal de sua atuação e de seu filme.

A fala rapidamente se espalhou pelas redes sociais, que já servem de palco para debates inflamados contra “Emilia Pérez” há algumas semanas. No X, antigo Twitter, há brasileiros e outros latino-americanos pedindo o cancelamento da indicação de Gascón ao Oscar, por supostamente violar uma regra da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que proíbe que indicados falem mal uns dos outros.

“Acredito que a Fernanda é uma mulher que merece qualquer reconhecimento do mundo”, disse Gascón na entrevista, em que não poupou elogios à brasileira e que foi feita dois dias antes do anúncio dos indicados ao Oscar, cerimônia na qual elas competem pela estatueta de melhor atriz.

“O que eu não gosto é que há uma equipe nas redes sociais que trabalha no entorno dessas pessoas tentando diminuir o trabalho dos outros, como o meu, ou um filme. Eu, em nenhum momento, falei mal de Fernanda Torres ou de seu filme, mas vejo muitas pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda Torres que falam mal de mim e de ‘Emilia Pérez’. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu.”

Gascón não especificou quem seriam essas pessoas que falam mal do musical, que também disputa as estatuetas do Oscar de melhor filme e melhor filme internacional com “Ainda Estou Aqui”, o longa protagonizado por Torres.

Enquanto “Emilia Pérez” é um dos grandes favoritos aos dois prêmios, Gascón corre por fora na corrida de melhor atriz, que hoje pende para Torres ou Demi Moore, por “A Substância”.

Segundo as regras da Academia, qualquer comunicação por parte de um indicado ao Oscar que tente gerar uma visão negativa ou depreciativa de outro indicado não será tolerada. O livro de regras destaca ainda que qualquer tática que nomeie competidores por nome ou título também é proibida.

“Membros da Academia que violem este regulamento estarão sujeitos a um ano de suspensão de sua inscrição, no caso de uma primeira violação, e de expulsão caso haja recorrência”, afirma o texto.

Leia Também: Fernanda Torres fala de Vani e Fátima e vive ‘sonho’ com desfile em Paris

Leia Também: ‘É preciso mostrar que você quer o Oscar’, diz executivo veterano em campanhas