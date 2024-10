Entenda o “Inferno Astral” que vive o Bispo Luciano Neves

O influenciador digital Davi Vieira publicou recentemente um vídeo em seu canal no YouTube onde leu um e-mail que teria recebido, contendo uma série de denúncias sobre o bispo Luciano Neves, líder da Igreja Unida Deus Proverá. Segundo o conteúdo do e-mail, Neves estaria enfrentando dificuldades financeiras e recorrendo a práticas polêmicas para lidar com suas dívidas.

Entre as alegações, Vieira mencionou rumores de que Luciano Neves estaria pagando dívidas pessoais feitas com agiotas e planejando deixar o país. “Há rumores de que Luciano está pagando as dívidas pessoais que fez com agiotas e vai meter o pé do Brasil e deixar todos a ver navios”, leu o youtuber, apresentando a denúncia como parte das preocupações sobre a conduta do bispo.

A denúncia também sugeria que Neves estaria mantendo bispos e pastores sem funções definidas na sede da igreja, prática que Vieira comparou à Igreja Mundial. Ele afirmou: “Luciano imita Valdemiro sustentando mais de sete bispos e pastores na sede… esses não têm função alguma, o mesmo cenário da Mundial”.

Além disso, o e-mail indicava uma crise financeira na Igreja Unida Deus Proverá, relatando atrasos no pagamento de funcionários e uma possível greve dos câmeras e técnicos. “Gostaria que o pessoal da equipe técnica entrasse em contato com meu canal e confirmasse… Será que é isso mesmo, que os câmeras estão em greve?”, questionou Vieira.

O e-mail detalhava também a saída de pastores e funcionários devido às condições de trabalho, baixos salários e extensas jornadas. O influenciador ainda ressaltou que Luciano Neves manteria carros de luxo enquanto pastores e funcionários enfrentariam dificuldades financeiras, levantando questões sobre a liderança e o futuro da igreja.

Vieira concluiu o vídeo instigando outros membros da igreja a compartilharem suas experiências para verificar a veracidade das acusações contra o bispo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post Entenda o “Inferno Astral” que vive o Bispo Luciano Neves appeared first on Fuxico Gospel.