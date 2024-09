Entenda o motivo do trailer de Branca de Neve ter 1 milhão de dislikes

É polêmica atrás de polêmica com o live action de Branca de Neve. Após rumores de desavenças entre as protagonistas, agora, o trailer do filme está colecionando dislikes. A produção deve ser lançada no próximo ano, mas as confusões já estão rondando há um tempo.

O público parece não ter ficado satisfeito com algumas decisões da produção, como a ausência dos sete anões e uma versão mais empoderada da protagonista. Isso resultou em mais de 1,1 milhão de curtidas negativas na prévia do filme, em comparação a 84 mil likes no YouTube.

Mas qual é a polêmica? A situação está escalonando desde o anuncio da produção, que tem Greta Gerwig como uma das roteiristas. No roteiro, o princípe não existe e interesse amoroso da princesa será Jonathan, um personagem similar a Robin Hood, sendo bastante diferente da história original.

A escalação de Rachel Zegler como Branca de Neve também não agradou uma parte do público. A atriz, que é latina, está recebendo comentários racistas e xenofobicos, acusando ela de não ser “branca como a neve” da forma que a personagem pede.

Outro ponto é que a artista chegou a criticar a animação de 1937, acusando história de ser “extremamente desatualizada no que diz respeito às ideias de as mulheres ocuparem papéis de poder e ao que uma mulher é adequada no mundo”, de acordo com a Cosmopolitan.

1 de 3

Trailer de Branca de Neve tem mais de 1 milhão de dislikes

2 de 3

Protagonistas de Branca de Neve

Divulgação

3 de 3

Gal Gadot vive a Rainha Má do live-action de Branca de Neve

Foto: Reprodução

Bastidores As protagonistas do filme Branca de Neve, Rachel Zegler e Gal Gadot, não estão se dando bem, assim como as personagens. As diferenças ideologicas entre elas a pode fazer com que as atrizes não participem juntas da divulgação do live action, que deve ser lançado em março de 2025.