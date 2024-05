Entenda o que são as doenças crônicas de Susana Vieira

Na noite deste domingo (19/4), durante o programa “Fantástico”, da Globo, a atriz Susana Vieira falou sobre seu estado atual de saúde. Ela explicou que possui duas doenças crônicas, a leucemia linfocítica crônica e a anemia hemolítica autoimune.

“Tenho leucemia linfocítica crônica, uma doença que não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E tenho uma outra doença de sangue que se chama anemia hemolítica autoimune. É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade, fica preocupada. Essa doença me deixou em paz. Parece que foi Deus, ou talvez eu esteja mais em paz”, desabafou Susana.

Saiba o que são as doenças e os principais sintomas:

Leucemia linfocítica crônica A leucemia linfocítica crônica (LLC) ocorre quando os linfócitos B (células do sangue responsáveis pela defesa do organismo) passam a se reproduzir de forma acelerada e desordenada, perdendo sua função.

O diagnóstico é estabelecido por meio de exames de sangue, onde são contadas e identificadas as células anormais e se observam os tipos de células e as quantidades presentes na amostra.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre os principais sintomas estão:

Inchaço nos linfonodos localizados no pescoço, axila e virilha; Aumento do baço; Diminuição do número de plaquetas no sangue; Anemia; Cansaço; Febre; Perda de peso; Sensação de saciedade precoce ao se alimentar; Excesso de suor à noite. Anemia hemolítica autoimune A anemia hemolítica autoimune (AHAI) é uma condição rara onde os anticorpos atacam as células do sangue. Para o tratamento, a recomendação é o uso de corticosteroides e imunossupressores.

No entanto, quando o paciente não reage aos medicamentos, a retirada cirúrgica do baço ou de parte dele é indicada — o excesso de substâncias produzidas pelo corpo acaba sobrecarregando o órgão.

Os sintomas mais comuns são:

Falta de ar; Cansaço; Palpitações; Cefaleia (dor de cabeça). A atriz esclareceu que as duas doenças estão em remissão, ou seja, o quadro é inativo e os sintomas diminuem significativamente, mas as condições ainda estão presentes no organismo.

Disciplina e vontade de continuar vivendo Susana expressou seu desejo de continuar vivendo e afirma que foi a disciplina que a fez chegar aos 81 anos de idade.

“Tenho a disciplina de fazer os exercícios que mandam e como de tudo. Continuo ligada ao amor, ao sexo, você tem que continuar desejando alguma coisa. Viva! Deseje um pão com manteiga, um emprego melhor, um homem, uma mulher. Meu verbo não é sonhar, é desejar”, disse a atriz.

