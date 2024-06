Entenda os grupos que compõem o Parlamento Europeu

Atualmente, os 705 eurodeputados estão alocados em 7 diferentes grupos de alinhamento político

Na imagem, o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, na França Reprodução/Twitter – 20.jan.2022

José Luis Costa 6.jun.2024 (quinta-feira) – 6h00



As populações dos 27 países integrantes da União Europeia iniciam as suas idas às urnas nesta 5ª feira (6.jun.2024) e junto a isso surge a expectativa pelo resultado da nova composição do Parlamento Europeu e seus grupos.

Atualmente, os 705 eurodeputados –como são chamados os deputados da União Europeia– de mais de 200 partidos nacionais estão alocados em 7 diferentes grupos do Parlamento Europeu conforme o seu respectivo pensamento político. Os grupos que compõem o Poder Legislativo da União Europeia são:

Identidade e Democracia (direita); Reformistas e Conservadores Europeus (direita); Renovar a Europa (direita); Partido Popular Europeu (centro-direita); Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (centro-esquerda); Grupo dos Verdes (centro-esquerda); e Esquerda Unitária Europeia (esquerda). Para os eurodeputados fazerem parte de um grupo, precisam estar alinhados politicamente, podendo haver parlamentares de nacionalidades distintas na mesma sigla defendendo as mesmas pautas. Um novo grupo também pode ser criado, desde que tenham 23 cadeiras no Parlamento de 7 nacionalidades diferentes.

ENTENDA OS GRUPOS DO PARLAMENTO EUROPEU: O Partido Popular Europeu mantém-se como o maior grupo do Parlamento Europeu, com 176 eurodeputados e uma base significativa de membros alemães, poloneses e romenos. Nos últimos 5 anos, o PPE colaborou estreitamente com os socialistas e o grupo liberal Renovar a Europa. Angela Merkel, ex-chanceler da Alemanha, é um dos principais nomes próximos ao grupo.

A Aliança Progressista de Socialistas e Democratas é o 2º maior grupo do Poder Legislativo da União Europeia, com 139 assentos. Com forte representação do Partido Socialista dos Trabalhadores do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o grupo enfatiza a luta contra o desemprego e a promoção de sociedades mais equitativas.

Renovar a Europa, liderado pelo partido Renascença do presidente da França, Emmanuel Macron, é o 3º maior partido, com 102 parlamentares, e permanece uma força pró-europeia. No entanto, é previsto que o partido ligado ao líder francês perderá cadeiras por conta da ascensão de deputados apoiados por Marine Le Pen.

Atualmente, o Grupo dos Verdes possui 72 assentos no Poder Legislativo do bloco europeu. Nas eleições de 2019 para o Parlamento Europeu, os parlamentares da sigla foram fortalecidos pelos protestos climáticos de 2019.

Os deputados da sigla têm sido bem-sucedidos na promoção do Acordo Verde da UE. No entanto, é aguardado perdas eleitorais para o Grupo dos Verdes, à medida que os eleitores ponderam sobre o custo da transição verde.

O Grupo da Esquerda Unitária Europeia é focado em direitos trabalhistas, justiça econômica e igualdade. Possui 35 deputados. O partido enfrenta incertezas devido a uma nova divisão na esquerda alemã, liderada pela ex-co-presidente do Die Linke, Sahra Wagenknecht.

O grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, por sua vez, promete uma postura firme sobre migração e uma abertura para maior cooperação dentro da UE. Possui 69 eurodeputados. Com apoio da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, é previsto que o grupo aumente sua participação no Parlamento Europeu, com 23 eurodeputados apoiados por Meloni sendo possivelmente eleitos.

O grupo Identidade e Democracia, que possui 49 assentos no Poder Legislativo da União Europeia, enfrenta controvérsias por conta da expulsão de deputados ligados ao partido de alemão de direita acusado de neonazismo, a AfD (Alternativa para a Alemanha. Apesar das críticas, o partido mantém sua influência em um contexto de crescente insatisfação dos eleitores com o aumento do custo de energia e de vida enfrentado pelos alemães.

RESULTADO ESPERADO: Na noite de domingo (9.mai.2024) as populações dos 27 países integrantes da União Europeia terão a prévia dos resultados das eleições que definirá os parlamentares que irão compor o Poder Legislativo da União Europeia pelos próximos 5 anos.

Um prognóstico realizado pelo Centro Estadual de Educação Política de Baden-Württemberg (LpB) descreve um resultado para o pleito de 2024 com pequenas alterações na composição do Parlamento Europeu. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 2mB).

Segundo a pesquisa, os grupos do Parlamento Europeu terão os seguintes números de deputados:

Partido Popular Europeu: 173 eurodeputados; Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas: 132 eurodeputados; Renovar a Europa: 86 eurodeputados; Identidade e Democracia: 83 eurodeputados; Reformistas e Conservadores Europeus: 81 eurodeputados; Grupo dos Verdes: 51 eurodeputados; Esquerda Unitária Europeia: 35 eurodeputados. Esta reportagem foi produzida pelo estagiário de jornalismo José Luis Costa sob supervisão do editor-assistente Ighor Nóbrega.