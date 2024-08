Entenda os próximos passos das equipes no local da queda de avião

Área do acidente vai permanecer interditada até que todo os destroços sejam retirados; caixa-preta já foi recuperada

O Corpo de Bombeiros informou que terminou seus trabalhos no local do acidente e “os escombros permanecem no local sob responsabilidade” do Cenipa; na foto, local da queda do avião Reprodução/TV Globo – 9.ago.2024

Com o fim do processo de resgate dos corpos de vítimas da queda do avião da Voepass, ocorrido na 6ª feira (9.ago.2024), as equipes vão trabalhar para recolher os destroços da aeronave. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) deve elaborar, nos próximos 30 dias, um relatório preliminar sobre o ocorrido.

O acidente com um avião modelo ATR 72-500 da Voepass matou 62 pessoas em Vinhedo (SP). O turbohélice havia decolado da cidade de Cascavel (PR) em direção a Guarulhos (SP). É o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

A Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana de Vinhedo informou ao Poder360 que o voo 2283 caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

A área da queda vai permanecer interditada até que todo o material seja retirado. Os motores e cauda já foram removidos do local. A Voepass enviará os itens para a perícia. O Corpo de Bombeiros informou neste domingo (11.ago) que terminou seus trabalhos no local. “Os escombros permanecem no local sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos”, declarou o governo de São Paulo.

O Cenipa declarou no sábado (10.ago) ter recuperado a caixa-preta do voo 2283 da Voepass. Em fala a jornalistas, o brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, informou que as equipes já possuem os gravadores CVR (Cockpit Voice Recorder) e FDR (Flight Data Recorder).

Esses dispositivos são essenciais para reconstruir os eventos que levaram ao acidente. O CVR registra as comunicações de rádio e os sons da cabine, como as vozes dos pilotos e o ruído do motor, enquanto o FDR monitora parâmetros como altitude, velocidade e direção.

Moreno falou sobre a necessidade de avaliar o grau de destruição dos gravadores. “Pode ser necessário enviar os equipamentos para os Estados Unidos, aos fabricantes, para recuperar os dados devido à urgência”, afirmou.

Conforme o governo de São Paulo, o IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo “segue com atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas do acidente aéreo”. Até o momento, 2 corpos foram identificados.

No sábado (10.ago), 26 famílias de vítimas da queda do avião da Voepass foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo à unidade central do IML de São Paulo. “Os familiares foram orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação dos corpos, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário”, disse a gestão estadual.

O governo do Estado de São Paulo está coordenando o acolhimento de familiares das vítimas para o reconhecimento dos corpos. Um hotel na capital paulista foi reservado para recebê-los. Além da capital paulista, a coleta de DNA é realizada em Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, e em Cascavel.

