Entenda por que a saúde de Nattan reviveu treta de Anitta e Ludmilla

Desde a madrugada deste domingo (31/12) que a rivalidade entre Anitta e Ludmilla voltou a movimentar as redes sociais. O mais impressionante é o motivo: o estado de saúde do cantor Nattan, programado para se apresentar na Virada de Copacabana. Se você ainda não conseguiu entender como os assuntos se conectam e está perdido na treta, o Metrópoles te explica.

Tudo começou quando, na última sexta (29/12), Nattan cancelou shows em Recife e Maracaípe, ambos em Pernambuco, após passar mal e ser afastado dos palcos pelos médicos. A partir daí, a presença do forrozeiro no lineup do Ano-Novo da capital carioca ficou incerta, e ele chegou a anunciar que não conseguiria se apresentar.

A informação do possível cancelamento parece ter indignado um empresário de Ludmilla, que apareceu em vídeo divulgado pela própria mãe da cantora, Silvana Oliveira, questionando o real estado de saúde do artista. “Nattanzinho está no Copacabana Palace com Patrick Correa e geral comemorando lá”, insinuou o homem.

O verdadeiro incômodo da família Numanice aparece na sequência do vídeo, quando o empresário diz que a escolhida para substituir Nattan deveria ser Anitta, já que a Girl From Rio tem o mesmo patrocinador. “Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (…) não deixa isso acontecer não”, pede o homem também apontado como marido de Silvana.

Não demorou para que os internautas levassem os nomes das divas brasileiras ao topo de assuntos mais comentados. Enquanto fãs de Ludmilla lamentava o vazamento, segundo eles prejudicial para a imagem da pagodeira, o séquito de Anitta se deleitava com a exposição do suposto medo que a ídola, aparentemente, desperta na rival.

Para engrossar o coro da internet, a cantora Marvvila, que também já se desentendeu publicamente com Ludmilla, postou um desabafo que foi interpretado pelos internautas como mais uma indireta à funkeira. “Só eu sei o que eu passei, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco mesmo, né?! Mas Deus é fiel e justo e nunca me deixou desamparada”, escreveu a ex-BBB.

E, para piorar para o lado de Ludmilla, a preocupação com o show de Nattan se mostrou desnecessária, já que o artista, por fim, confirmou que havia melhorado e que cantará, sim, na praia de Copacabana.