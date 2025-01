A banda gospel Morada foi anunciada como uma das principais atrações do “– Music Festival”, evento realizado na virada do ano, que reuniu 40 mil pessoas no Allianz Parque, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelo SBT.

No entanto, a breve participação da banda, que estava entre as mais aguardadas, chamou a atenção dos internautas que acompanharam a transmissão.

Morada foi convidada ao palco com aproximadamente 50 minutos restantes para o fim do evento, mas permaneceu apenas 9 minutos, tocando apenas um medley. Isso contrasta com a apresentação de outros artistas, como Fernandinho, que teve meia hora

Após cantar a primeira música, o pastor André Fernandes interrompeu a banda para agradecer pela participação, deixando o cantor gospel visivelmente confuso. Nesse momento, o pastor se moveu em direção ao vocalista Bruno Morada e sussurrou algo em seu ouvido, como se estivesse justificando o encerramento precoce do show.

O episódio gerou discussão entre os internautas. No entanto, embora o cantor tenha permanecido em silêncio sobre o ocorrido, a impressão que se teve foi de que não havia mais tempo para uma apresentação completa da banda, já que o culto estava previsto para chegar ao fim e o pastor André Fernandes planejava ministrar uma palavra final antes de encerrar o evento, que durou um pouco mais de 9 horas.

O “Vira Brasil 2025”, culto da virada da Igreja Lagoinha Alphaville, foi o primeiro a ser transmitido por um canal de TV aberta no Brasil.

O evento iniciou às 17h com a apresentação musical de vários nomes da música gospel como Ana Nóbrega, Isaias Saad, Eli Soares, FHOP, Fernandinho, Banda Morada, Tiffany Hudson, entre outros.

The post Entenda por que Morada só ficou 9 minutos no palco do Vira Brazil appeared first on Fuxico Gospel.