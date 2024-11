Entenda por que o Papa Francisco quer ser enterrado como pastor e não como pontífice

O Papa Francisco reafirmou nesta quarta-feira (20/11) seu desejo de ser enterrado como um pastor e discípulo de Cristo, em vez de seguir os tradicionais ritos funerários papais. Com uma resolução aprovada recentemente, ele determinou a simplificação das exéquias papais, refletindo sua visão de humildade e serviço.

A principal mudança anunciada pelo Vaticano é a substituição do costume de sepultar papas em três caixões – de cipreste, chumbo e carvalho – por um único caixão simples de madeira. Essa decisão, segundo o mestre das Celebrações Litúrgicas do Vaticano, arcebispo Diego Ravelli, tem como objetivo destacar o papel do pontífice como líder espiritual e não como uma figura de poder terreno.

“O Papa Francisco deseja que o funeral do Bispo de Roma seja o de um pastor, não de uma pessoa poderosa deste mundo. Ele quer que as celebrações expressem a fé da Igreja em Cristo Ressuscitado de maneira simples e autêntica”, explicou Ravelli.

Outra mudança significativa é o local do sepultamento. Francisco já manifestou seu desejo de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde se encontra o ícone da Virgem Maria Salus Populi Romani, símbolo de sua devoção. Essa escolha rompe com a tradição de sepultar os papas nas grutas sob a Basílica de São Pedro.

Desde que assumiu o papado em 2013, Francisco tem buscado uma abordagem mais humilde, refletida em sua vida diária no hotel do Vaticano e no uso de veículos simples. Agora, ele também redefine o legado de sua partida, reafirmando o compromisso com uma Igreja que prioriza a simplicidade e o serviço aos mais necessitados.

