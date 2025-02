Entenda situação envolvendo Ivete Sangalo e processo de dívida milionária com a Prefeitura de Salvador

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de ISS, materializados nas Notificações Fiscais de Lançamento nº 884.2014 e nº 236.2019, assegurando à autora o direito de obter certidão positiva com efeito de negativa de débitos, ressalvada a existência de outros créditos não enquadráveis no art. 206 do CTN, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, devendo a parte ré abster-se de proceder à inscrição dos referidos débitos em Dívida Ativa, Cadin-Municipal ou outros cadastros restritivos, ou ainda à propositura de Executivo Fiscal, até ulterior deliberação deste juízo.”

A empresa da artista entrou com duas ações para anular a cobrança. Durante o andamento do processo, foi concedida uma antecipação de tutela, que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento final. A decisão quanto a ação movida pela Prefeitura de Salvador foi publicada no dia 5 de maio de 2023 suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários de ISS cobrados a Ivete.

“No presente caso, os shows foram realizados fora da cidade de Salvador, da mesma maneira, a produção ocorreu no lugar da realização do evento. Assim, devemos interpretar a Lei Complementar, conforme o espírito da Constituição Federal. Por isso mesmo, o município de Salvador não pode lançar imposto cujo fato gerador ocorreu em localidade diversa, fora do seu território.”

Segundo a publicação, a empresa que tem Cynthia Sangalo, irmã da cantora como sócia, e gere a carreira da artista, estaria com uma dívida de R$ 22 milhões, incluindo juros, por não recolhimento do imposto referente aos serviços de produção artística prestados entre 2014 e 2019.

O município de Salvador contestou a ação, argumentando que a atividade da empresa não se limitava à apresentação artística, mas incluía a produção de eventos, o que justificaria a tributação. Após a apresentação de réplica pela Iessi, o juiz proferiu sentença julgando procedente o pedido da empresa, anulando as notificações fiscais e extinguindo as obrigações fiscais relacionadas.

Na movimentação de agosto de 2023, a sentença assinada pela juiza de direito Luciana Viana Barreto indicou que: “a parte autora se descumbiu do seu ônus de provar que prestou serviços fora dos limites territoriais do Município do Salvador, de modo que é devido ISS ao ente federativo no qual ocorreu a efetiva prestação dos serviços. Pelo exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a nulidade das Notificações Fiscais de Lançamento nº. 884.2014 e nº 236.2019, eis que o Município do Salvador, ora acionado, é incompetente para exigir ISS relativo aos shows realizados em outras Municipalidades”.

Desta forma, o voto foi no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, “reconhecendo a incompetência territorial do município do Salvador, anulando as Notificações Fiscais de Lançamento indicadas na petição inicial”.

A sentença ainda dispensou a Iessi do pagamento das custas em razão da isenção da qual é beneficiária e condenou o Município réu à devolução das custas e despesas antecipadas pelo acionante, bem como a pagar os honorários de sucumbência à razão de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico que exceda 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico que exceda 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

Atualmente, o processo está na fase de recurso, com o município de Salvador tendo apresentado apelação e a Iessi já tendo oferecido suas contrarrazões. Os autos serão encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para julgamento do recurso. Os próximos passos na Justiça incluem a análise do recurso pelo tribunal, que poderá confirmar ou reformar a decisão de primeira instância.

Caso a decisão seja mantida, o município poderá ainda recorrer a instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, dependendo do desfecho no tribunal estadual.

Já o outro processo referente ao caso, encontra-se arquivado provisoriamente, ou seja, não há movimentação ativa na ação. A ação pode ser reativado, caso a decisão na ação ordinária seja favorável ao município, ou o arquivamento definitivamente, caso a Iessi tenha sucesso na anulação dos créditos.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que nomes do Axé Music são citados como devedores do Governo. Em 2017, o Buzzfeed Brasil fez um levantamento que indicou débitos de cantores que ainda não tinham pagado, dentre outras taxas, imposto de renda, previdência, FGTS e multas.