Entendendo a Previdência: Como fica a aposentadoria do servidor público em 2025?

A aposentadoria do servidor público, com a reforma da previdência em 13/11/2019, teve inúmeras alterações, seja no requisito etário ou na forma de cálculo dos benefícios.

Antes da reforma, porém o servidor público poderia se aposentar de forma integral, com integralidade ou não, e paridade, que quer dizer, receberia o mesmo valor da última remuneração e manteria os reajustes da aposentadoria idênticos aos servidores da ativa, podendo ainda optar pela aposentadoria proporcional ao atingir determinada idade.

Como era antes da reforma?

Até a reforma as regras variavam considerando a data de ingresso no serviço público, a idade e o tempo de contribuição. Tais regras ainda são válidas para os servidores que atingiram os requisitos antes da reforma, tendo assim estes o direito adquirido.

Vejamos:

Aposentadoria integral sem integralidade e paridade

Antes da reforma, para se aposentar de forma integral, sem integralidade e paridade, o servidor público precisava cumprir os seguintes requisitos:

60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem;

55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher;

10 anos de serviço público; e 05 anos no cargo.

Neste caso, o valor da aposentadoria era equivalente à média de dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994.

Aposentadoria integral com integralidade e paridade

Para o servidor público com ingresso no serviço público até 31/12/2003, havia a possibilidade de se aposentar com integralidade e paridade, ou seja, com o mesmo valor que recebia na ativa e com direito aos mesmos reajustes dos demais servidores públicos, com base nas regras acima.

Por outro lado, o servidor com ingresso no serviço público entre 17/12/1998 e 31/12/2003 precisava cumprir os seguintes requisitos:

35 anos de contribuição e 60 anos de idade, se homem;

30 anos de contribuição e 55 anos de idade, se mulher;

20 anos de serviço público;

10 anos de carreira; e

05 anos no cargo.

Aposentadoria proporcional Além disso, o servidor público ainda tinha direito à aposentadoria proporcional ao cumprir os seguintes requisitos, além do cálculo da proporcionalidade do tempo de contribuição:

65 anos de idade, se homem;

60 anos de idade, se mulher;

10 anos de serviço público; e

05 anos no cargo.

E agora, após a reforma? Segundo as novas regras básicas da aposentadoria do servidor público, ele precisa cumprir os seguintes requisitos para ter direito à aposentadoria:

65 anos de idade, se homem;

62 anos de idade, se mulher;

25 anos de tempo de contribuição;

10 anos no serviço público; e

05 anos no cargo.

E, como regra, o valor de sua aposentadoria será equivalente a 60% da média dos salários de contribuição a partir de julho de 1994 com acréscimo de 2% para cada ano que superar 20 anos de tempo de contribuição.

Já para o servidor público com ingresso no serviço público até 31/12/2003, ainda é possível se aposentar com integralidade e paridade, porém precisa cumprir os requisitos de uma das regras de transição.

E quais são as regras de transição trazidas com a reforma de 2019?

As regras são da aposentadoria com tempo adicional – pedágio de 100% e a aposentadoria por pontos, também aplicáveis aos professores que comprovem efetivo exercício das funções de magistério ma educação infantil e no ensino fundamental e médio, com os devidos ajustes na idade e no tempo de contribuição.