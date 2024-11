Entendendo a Previdência: Porque o INSS não vai te orientar sobre a melhor aposentadoria

O INSS como qualquer órgão público deve aplicar corretamente a legislação previdenciária, bem como ter infra-estrutura capaz de fazer frente às demandas sociais progressivas com o envelhecimento da população brasileira e pelas precárias relações de trabalho.

Indica o IBGE, em 2022, que o total de pessoas com 65 anos ou mais de idade no país (22.169.101) chegou a 10,9% da população, com alta de 57,4% frente a 2010, quando esse contingente era de 14.081.477, ou 7,4% da população. Já a população idosa de 60 anos ou mais é de 32.113.490 (15,6%), um aumento de 56,0% em relação a 2010, quando era de 20.590.597 (10,8%).

Outro aspecto é o crescente adoecimento no trabalho, seja físico ou psíquico, causado, muitas vezes, pelas incertas condições ambientais, pelo não cumprimento da legislação de segurança e saúde do trabalhador ou, ainda, pelos novos formatos laborais.

Nesse contexto, vislumbra-se, a necessidade cada vez maior da proteção estatal, seja pelo INSS ou por outros órgãos que tem como missão promover tal mister.

A proteção indicada alhures não se trata apenas de aposentadorias, mas sim de benefícios como auxílio por incapacidade temporária (antigo auxilio doença), o auxílio acidente, o seguro desemprego ou, ainda, benefícios de cunho assistencial como BPC-LOAS ou o Bolsa Família e serviços de saúde.

Nesse diapasão é reiterada a discussão sobre a proteção estatal, até onde ela deve ou pode ir, e principalmente, qual o custo disso tudo.

Entendo que três aspectos poderiam justificar a afirmação acima:

• Aumento da demanda social

• Redução do custo estatal

• Desconhecimento do melhor direito do cidadão

Da demanda social crescente

Como dito acima, o envelhecimento da população traz consigo diversas vicissitudes, passando a exigir do Estado Brasileiro maior empenho para promover saúde universal e proteção previdenciária digna. Contudo, para atingimento de tais primados requer ao país uma infra-estrutura com tecnologia, serviços de qualidade, gestão e muitos investimentos, seja com estrutura física ou com servidores.

Para tanto, na esfera previdenciária, há impacto significativo no aumento do número de benefícios requeridos perante o INSS, que, por consequência, tem seus serviços precarizados pelo volume que é demandado e, muitas vezes, não desenvolve o trabalho com a qualidade ou presteza que cada cidadão paga e merece, não obstante, possuir, em sua maioria, um corpo qualificado de servidores.

Do custo estatal

Além da demanda elevada, não é interessante, do ponto de vista lógico, que os órgãos estatais tenham seus custos elevados cada vez mais, pelo contrário a busca é pela redução desses.

Nesse sentido, não se visualiza a possibilidade de medidas que possam melhorar o valor de benefícios, no caso do INSS, sem que haja provocação do cidadão, por duas razões básicas: carência de estrutura ou a preterização por ações que visam a cobertura mínima e mais ampla.

Ocorre que, tais razões relegam ao segundo plano a proteção previdenciária justa e digna, ignorando o direito ao melhor benefício e com valor superior, garantido assim a redução do custo do Estado, ainda que indiretamente.