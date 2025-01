Entendendo a Previdência: Sou viúvo e casei de novo: Posso perder a pensão?

E qual a duração do benefício de pensão por morte?

Neste âmbito, cabe ressaltar, que os ex-companheiros(as) ou cônjuges poderão ter direito à pensão por morte no INSS desde que comprovem que eram dependentes financeiramente do de cujus e recebe pensão alimentícia da data do óbito.

Para os integrantes da primeira classe, a dependência e necessidade econômica são presumidas , ou seja, não é preciso comprovar, apenas apresentar provas de sua relação jurídica com a pessoa falecida, seja de matrimônio, união ou parentesco.

A separação em classes é relevante pois havendo existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito das classes seguintes, ou seja, a existência de dependentes da classe I, exclui o direito dos dependentes das classes II e III.

A legislação previdenciária divide os dependentes da pessoa segurada do INSS em três classes:

O benefício é destinado aos dependentes do segurado que sofrem uma redução econômica devido ao falecimento deste e tem como finalidade a manutenção da família.

É necessário que o óbito venha a ocorrer depois de vertidas no mínimo 18 (dezoito) contribuições mensais ao INSS;

o casal tenha pelo menos dois anos de vida em comum após o início do casamento ou da união estável.

Se preenchidos os requisitos de aptidão acima, ainda assim para cônjuges ou companheiros(as) a legislação estabelece prazos de duração da pensão e estes são definidos pela idade do beneficiário na data do falecimento da pessoa segurada, vejamos a tabela abaixo:

Qual o prazo para requerer o pensionamento no INSS?

Não há um prazo determinado para exercer o direito à pensão por morte, o que varia é o direito ao pagamento desde o óbito da pessoa instituidora.

São os seguintes prazos:

Até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos;

Até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes.



Como o INSS calcula o valor da renda da pensão?

Atualmente o percentual está de 50% do valor base (aposentadoria da pessoa falecida ou a aposentadoria por incapacidade permanente que o de cujus teria direito na data do óbito), acrescido de 10% para cada dependente habilitado e apto até o limite de 100%.

Caso exista dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100% do valor base.

Além disso, importante ressaltar, que é possível a acumulação entre o benefício de pensão por morte e aposentadoria por ventura recebida pela pessoa beneficiária.

Não obstante, após a última Reforma da Previdência, em 13/11/2019, possou a existir um cascateamento se o valor for acima do salário mínimo, já tratamos deste tema em outros artigos aqui no Bahia Notícias.

E no caso de já estar recebendo uma pensão por morte do INSS e vir a casar novamente perderia meu benefício?

Não, das hipóteses de cessação da pensão por morte que estão previstas na legislação não há menção à cessação decorrente de novo casamento, tampouco se passar a viver em união estável.

Contudo, inúmeros beneficiários deixam de se casar mais uma vez com medo de ter cessada sua pensão por morte do cônjuge anterior, isto, provavelmente ocorre, pois em outros tempos era possível, além do que em alguns regimes próprios (destinados a servidores públicos) ainda existe esta medida, por mais absurda que seja é passível de questionamento judicial.

Fique atento e sempre busque ajuda especializada de um advogado, para que este possa analisar e esclarecer seu melhor direito.

