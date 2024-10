Entendendo a Previdência: Tributos e INSS Como funciona o Planejamento Previdenciário para os médicos

O planejamento é a análise e mapeamento da “vida previdenciária” do segurado, seja do RGPS/INSS ou RPPS/servidor público municipal, estadual ou federal, visando o alcance antecipado do melhor benefício e pela melhor regra vigente, bem assim avaliando o custo-benefício dos ajustes documentais, correções perante o INSS ou, ainda, quanto à melhor forma de contribuir.



Ou seja, este instrumento de análise traz ao segurado informações antecipadas e precisas sobre o seu tempo de contribuição no INSS, a melhor aposentadoria que terá direito, as prováveis data e renda do benefício e a possibilidade de economia, seja com as contribuições previdenciárias, considerando a melhor forma de recolhimento, antecipação da DER (data de entrada do requerimento) ou, até informações sobre imposto de renda.

Outra parte importante do planejamento é a análise pós benefício que visa avaliar sua concessão pelo INSS ou pelo órgão público e se há correções a serem feitas, sejam elas documentais ou de direito, e que possam possibilitar o pedido de revisão na renda da aposentadoria.

E para quem é indicado esse planejamento?

O planejamento previdenciário é recomendado para qualquer pessoa que contribui ou contribuiu para a previdência social e deseja receber um benefício de aposentadoria no futuro, ou já recebe, seja ela jovem trabalhador, trabalhadores próximos da aposentadoria ou qualquer um que tenha dúvidas sobre o tema, sendo médico ou não.



Nesse sentido, é importante juntar toda a documentação disponível até mesmo aquelas decorrentes de vínculos com o serviço público, bem como fazer o planejamento o mais cedo possível, pois existem situações que quanto antes forem resolvidas melhor e menos custosas.

O que a atividade do médico tem de diferente?

A atividade do médico tem características bem peculiares, seja pela atividade propriamente dita ou pela acumulação de vínculos de trabalho.



Esse nobre ofício, geralmente, expõe os profissionais a um ambiente insalubre ou perigoso, que a depender do nível de exposição poderá ser enquadrado como especial e possibilitar a aposentadoria ou inatividade no serviço público mais cedo, ou ainda, proporcionar um aumento da renda.

Além deste aspecto, o profissional médico, regra geral, tem vários vínculos de trabalho sejam eles como empregado, prestador de serviço, servidor público ou, ainda, o empresário que acumula com o exercício da medicina na mesma empresa, tendo como consequência, remunerações de fonte variadas, muitas vezes, pagando contribuições à previdência acima do teto do INSS ou tendo retenções de imposto de renda bem elevadas.

Outro ponto relevante é remuneração do médico que desempenha suas funções e também é empresário na mesma empresa, sejam clinicas ou hospitais, por exemplo. Este profissional tende a não analisar os recebimentos em conjunto, mas sim individualmente, pagando valores bem acima do que é realmente devido a título de tributos.

Em suma, o profissional médico poderá ter bons resultados com o planejamento seja no âmbito previdenciário e/ou tributário, podendo sugerir cenários que proporcionem mais economia e com maiores ganhos.

E o médico tem direito à aposentadoria especial?

Sim, desde que tenha contribuído por 25 anos submetido a condições especiais de trabalho até 13/11/2019 (data da última reforma).



Não obstante, o INSS passou a exigir a idade mínima de 60 anos, tanto para homem quanto para mulher, como requisito à concessão do benefício especial após mencionada data, o que não era exigido antes.