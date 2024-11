Entendendo a Previdência: Você é corretor de imóveis? Aprenda como ter a melhor aposentadoria sem perdas para o INSS!

Os corretores de imóveis, em regra, são remunerados por comissão, ou seja, não têm um salário fixo, o que pode gerar incertezas quanto ao pagamento das contribuições ao INSS mensalmente.

Não obstante, isso não significa que este profissional não poderá receber uma aposentadoria no futuro. Na verdade, para ter direito ao melhor benefício com economia, é essencial um bom planejamento previdenciário, que terá como norte a sazonalidade própria da atividade dos corretores, visando aproveitar os meses bons para guardar dinheiro e garantir a cobertura contributiva naqueles períodos de queda nas vendas.

De início, é importante esclarecer que, em geral, o corretor é um trabalhador autônomo e se enquadra no INSS como segurado contribuinte individual, vejamos:

“É todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não habitual.”

E quem são os contribuintes individuais?

De forma resumida, o contribuinte individual é o profissional que exerce atividade remunerada por conta própria e assume o risco da sua atividade.

E como contribui o autônomo para o INSS?

Os contribuintes individuais podem trabalhar prestando serviços às pessoas jurídicas ou físicas. Sendo o serviço prestado à pessoa jurídica, a contribuição do trabalhador é presumida e, portanto, descontada do valor da contraprestação pecuniária recebida, limitada esta ao teto do INSS, hoje, no valor de R$ 7.786,02, para efeito de cálculo da contribuição previdenciária.

Já aqueles que trabalham para pessoas físicas, recolhem ao INSS via guia de recolhimento, GPS ou DAS (MEI), com as alíquotas que variam de 11%, 20% ou, ainda, 5%, se esta vinculação com a previdência for como MEI (microemprendedor individual).

Vale salientar que as contribuições com alíquotas de 5% ou 11% não dão direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas apenas à aposentadoria por idade, aos 62 anos, se mulher, e 65 anos, se homem.



Assim, utilizar a alíquota adequada à atividade do corretor é fundamental para economizar.



E a contribuição trimestral para o INSS?

O recolhimento das contribuições ao INSS pode ser também trimestral, exclusivamente, aos segurados contribuintes individuais e facultativos, através dos códigos: