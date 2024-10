‘Entendo meu irmão’, diz Marina Lima sobre Antonio Cicero

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Marina Lima afirmou, nesta sexta-feira (25), que o irmão, o escritor Antonio Cicero, foi coerente com o que pensava ao optar pelo procedimento de suicídio assistido na Suíça, onde a prática é legalizada.

“Estou bem. Entendo meu irmão. Cícero foi coerente com tudo que pensava, desde o fim”, escreveu a cantora nas redes sociais.

Um dos mais célebres poetas e letristas da literatura brasileira e membro da ABL (Academia Brasileira de Letras), Cícero morreu aos 79 anos, ao lado do marido, Marcelo Pies. Ele havia recebido diagnóstico de Alzheimer e passado por várias internações.

“Eu fico por aqui. Ainda me sinto potente pra próxima parada. E obrigada gente, por tanto carinho”, continuou Marina. “Nos veremos em breve no Circo Voador”.

A cantora fará o show Rota 69 dia 23 de novembro na casa de espetáculos localizada na Lapa, região central do Rio de Janeiro. Ela comemora 69 anos de idade e 45 de carreira com um repertório de hits.

Na postagem sobre o irmão, Marina publicou a letra da música “Próxima Parada”, dela e de Cicero. “E o meu coração festeja. O encontro que aconteceu”, diz trecho da canção.

O poeta colaborou com as letras de grandes sucessos da irmã mais nova, como “Fullgás”, “Charme do Mundo” e “Pra Começar”. Com Claudio Zoli, compós “À Francesa”, também obrigatória nas apresentações de Marina.