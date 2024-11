Enterro de vítima de feminicídio será neste sábado no Entorno

O velório de Maria Mayanara Lopes Ribeiro, 21 anos, terá início às 14h deste sábado (16/11), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Ela foi morta por Daniel Silva Vitor, 43, em um assentamento de Samambaia Norte, na noite de quinta-feira (14/11). O enterro está previsto para as 16h.

Os dois estavam juntos há 6 meses e, segundo familiares, Daniel dizia que a mataria caso ela terminasse o relacionamento. Ele a matou em frente aos filhos e ao irmão dela, com facadas. No momento do crime, Maria estava no telefone com a mãe — que ouviu todo o ataque à filha

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Maria Mayanara Lopes Ribeiro tinha 21 anos Reprodução 2 de 5 A vítima foi morta esfaqueada pelo namorado Reprodução 3 de 5 Ela chegou a ser socorrida pelos vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos Reprodução 4 de 5 O autor do feminicídio fugiu após cometer o crime Reprodução 5 de 5 A vítima deixa dois filhos, um menino de um ano e uma menina de três Reprodução

Testemunhas tentaram socorrer Maria, mas a vítima morreu no carro no trajeto para o hospital. A Polícia Militar (PMDF) foi chamada para o local do crime. O caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) e equipes de policiais estão nas ruas à procura do suspeito.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Segundo investigação da PCDF, Maria foi morta por Daniel em frente aos filhos Material cedido ao Metrópoles 2 de 3 Daniel fugiu logo após o crime Material cedido ao Metrópoles 3 de 3 Daniel teria usado uma faca para matar a companheira Material cedido ao Metrópoles

Quem tiver informações que possam ajudar o trabalho policial pode entrar em contato com a Polícia Civil (PCDF) pelo 197, seja por ligação ou mensagem de WhatsApp. O sigilo é garantido.