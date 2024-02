Entidades citam “desigualdade tributária” por compras internacionais

Organizações criticam a demora em decidir sobre o fim da isenção de impostos para vendas de até US$ 50 de sites estrangeiros

2.fev.2024 (sexta-feira)



Associações divulgaram na 5ª feira (1º.fev.2024) uma nota criticando a demora do governo federal em decidir sobre o fim da isenção dos impostos para vendas de até US$ 50 das plataformas internacionais de e-commerce. Segundo elas, é urgente “estabelecer a isonomia tributária no mercado”.

Assinaram o texto 42 entidades. Entre elas, ABCOMM (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Força Sindical e Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados). Eis a íntegra (JPG – 228 kB).

Conforme a nota, os efeitos do fim da isenção “seguem sendo analisados” pelo Ministério da Fazenda. “Não há mais o que aquilatar, considerando os claríssimos efeitos nocivos dessa benesse na indústria e no varejo nacionais, decorrentes da falta de isonomia tributária”, lê-se no texto.

“Estabeleceu-se concorrência desigual contra as empresas brasileiras, que já reportaram às autoridades os impactos em termos de perda de mercado. A morosidade na avaliação do governo vai avolumando substancialmente os prejuízos”, continua.

“A cada dia, as perdas em produção e vendas, com reflexos negativos nos empregos, vão crescendo exponencialmente. No mínimo, enquanto não se toma uma decisão, o mais justo seria isentar também a indústria e o comércio nacionais”, completa.

As entidades disseram que se aproximam datas “de extrema importância comercial”, como o dia das mães.

“Caso a isenção de impostos para as plataformas internacionais seja mantida, os efeitos nocivos serão ainda mais graves. Depois de 6 meses de vigência do benefício, desde agosto de 2023, não há mais o que analisar e medir, a não ser as perdas acumuladas das empresas brasileiras. A solução é urgente: estabelecer a isonomia tributária no mercado”, diz a nota.

A taxação de compras internacionais de até US$ 50 pode voltar à pauta do governo em 2024. O governo avaliou que pode obter R$ 2,9 bilhões neste ano com a tributação.

A Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) questionou esse valor e projetou que a taxação de compras internacionais de até US$ 50 poderia assegurar até R$ 19,1 bilhões em receitas em 2024. Este é um dos cenários traçados pela Fiemg em levantamento encaminhado em 15 de janeiro ao Poder360 sobre os impactos da taxação das importações desses produtos. Eis a íntegra (PDF – 1 MB).