Entidades criticam anúncio do governo sobre reoneração da folha

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta 5ª feira (28.dez) medidas para aumentar a arrecadação e compensar gastos

Uma medida provisória validará as ações anunciadas pelo ministro Fernando Haddad nesta 5ª feira (28.dez) Sérgio Lima/Poder360 – 28.dez.2023

PODER360 28.dez.2023 (quinta-feira) – 18h07



Entidades do setor da indústria e de eventos criticaram as medidas anunciadas nesta 5ª feira (28.dez.2023) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e compensar gastos. Dentre as medidas anunciadas, está a reoneração gradual da folha.

A jornalistas, Haddad afirmou que haverá uma faixa de isenção para até 1 salário mínimo e equiparou ao que se dá com o Imposto de Renda, que livra de tributação os que recebem até R$ 2.112. A ação poderia atenuar a remuneração mesmo dos que recebem até 10 salários mínimos, segundo Haddad.

A Feninfra (Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática) considerou que “faltou clareza” do governo na proposta para reonerar a folha de pagamento. Em sua declaração, Haddad não especificou o modelo e os percentuais a serem adotados para a tributação da folha

A presidente da instituição, Vivien Mello Suruagy, discordou da abordagem do ministro. “Nos causa estranheza a proposição de uma MP apenas poucos dias após o Parlamento ter derrubado o veto presidencial à lei que estendeu a desoneração da folha até 2027, e no mesmo dia em que o presidente do Congresso promulgou a medida. A decisão da maioria dos congressistas foi democrática e deu um direcionamento claro do que deseja a sociedade brasileira neste quesito”, declarou Suruagy.

A presidente da Feninfra disse ainda que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não consultou os setores produtivos que serão afetados pela reoneração. De acordo com Suruagy, a entidade irá aguardar o texto final da MP (Medida Provisória), mas que, a princípio, não apoiaria o encaminhamento atual.

A Abrape (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos) também fez considerações acerca da fala de Haddad sobre o Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).

Segundo o presidente da entidade, Doreni Caramori Júnior, a apresentação de Haddad teve “equívocos” e “informações incompletas”.

“Haddad afirma que a lei [que criou o Perse] foi construída para durar 2 anos, quando, na verdade, desde o início foi articulada com o então governo, com o apoio da Câmara e do Senado, para 5 anos, com o objetivo de mitigar os impactos dos período em que ficamos parados. A 1ª Lei do Perse 14.148 já previa uma duração de 5 anos e está em vigência”, declarou o empresário.

A Abrape afirmou ainda que o ministro “misturou eventos com outros setores” e que esqueceu de “reconhecer que foi o segmento que mais gerou empregos”. Em nota, a entidade trouxe dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Ministério do Trabalho e Previdência que mostram que o setor de eventos de cultura e entretenimento segue sendo o maior gerador de empregos no país.

Apesar das críticas, o anúncio feito por Haddad também recebeu elogios. A XP Macro afirmou que a proposta apresentada pelo governo é “positiva” do ponto de vista fiscal.

“A mudança na sistemática da desoneração da folha, além de diminuir o impacto para apenas R$ 6 bilhões, reduz distorções e aumenta a equidade do sistema tributário”, declarou a entidade, que acrescentou que há uma “boa probabilidade” de haver ganho fiscal com as medidas anunciadas pelo governo.

MEDIDA PROVISÓRIA Uma medida provisória validará as ações anunciadas. O texto está na Casa Civil para publicação, de acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Em entrevista a jornalistas, disse que o impacto estimado é de cerca de R$ 20 bilhões no fluxo em 2024.

Também houve questionamentos a Haddad sobre o valor global da arrecadação esperada no próximo ano, mas o ministro se limitou a dizer que as medidas “só repõem perdas” com renúncia fiscal.

O governo precisa de ao menos R$ 168,5 bilhões em receitas extras para cumprir a meta de zerar o deficit primário em 2024. Com desoneração, no entanto, o rombo no Orçamento pode atingir R$ 187,5 bilhões.

DESONERAÇÃO DA FOLHA O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou nesta 5ª feira (28.dez) a renovação da lei que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027. A medida também beneficiará cidades com até 156.216 habitantes com a redução de alíquota previdenciária de 20% para 8% sobre o salário do funcionalismo.

O Poder360 perguntou ao Ministério da Fazenda se a MP revogará o que foi definido pelo Congresso e houve a confirmação.

Da forma como o Congresso aprovou, a prorrogação da desoneração vale a partir de 1º de janeiro de 2024. Ao revogar a lei, empresas e prefeituras terão uma despesa imediata.

Há uma estimativa de que o impacto da prorrogação da desoneração seja de pelo menos R$ 18,4 bilhões em 2024.

A desoneração permite às empresas dos setores beneficiados pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A medida abrange setores como calçados, call center, construção civil, comunicações, confecção e vestuário, entre outros.

Do valor total da renúncia fiscal, R$ 9,4 bilhões são para as empresas privadas de 17 setores e R$ 9 bilhões são para os municípios contemplados.

Em 14 de dezembro, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento. Com a medida, o benefício para 17 setores da economia, que deixaria de valer em 31 de dezembro, foi prorrogado até 2027.