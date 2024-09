Entorno de Nunes aposta no “voto útil” para tirar Marçal do 2º turno

Carla Fiamini/Divulgação

1 de 1 Imagem colorida mostra Ricardo Nunes, homem branco, de cabelo e barba pretos, vestindo terno azul e camisa azul clara, falando ao microfone, em corte da foto da cintura para cima – Metrópoles – Foto: Carla Fiamini/DivulgaçãoAliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apostam no “voto útil” da direita para tentar tirar o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) do segundo turno da eleição municipal paulistana deste ano.

A ideia do entorno de Nunes é de, na véspera do pleito, fazer campanha pelo voto útil em Nunes, sob o argumento de que o prefeito tem mais chances de derrotar Guilherme Boulos (PSol) no segundo turno.

Aliados de Nunes pretendem, inclusive, usar diversas pesquisas que apontam que o prefeito venceria Boulos com folga no segundo turno, diferentemente de Marçal, que pode ser derrotado pelo psolista.

Nas pesquisas divulgadas até o momento, Nunes e Marçal têm disputado uma vaga no segundo turno contra Boulos, que vem se consolidando como o nome mais forte da esquerda na disputa.

Para aliados de Nunes, diante desse cenário, o próprio Marçal tem insistido na tese de que pode ganhar no primeiro turno para também tentar forçar o voto útil nele na primeira etapa da eleição.