‘Entrando numa Fria’ vai ganhar sequência e estúdio tenta volta de Robert De Niro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Universal Pictures vai produzir uma nova sequência de “Entrando numa Fria”, franquia com Robert De Niro e Ben Stiller que foi grande sucesso nos anos 2000. Os dois atores já negociam com o estúdio para o quarto filme, ainda sem previsão de lançamento.

Além da dupla, o estúdio também quer as atrizes Teri Polo e Blythe Danner de volta à série. A sequência terá roteiro de John Hamburg, que escreveu os outros três filmes.

O Deadline, veículo americano especializado em cinema, diz que o novo filme deve ser produzido por De Niro, Ben Stiller, entre outros envolvidos.

O primeiro filme da franquia foi a sétima maior bilheteria no mundo em 2000, tendo acumulado US$ 330 milhões só no lançamento. Somando os três capítulos, a série hoje soma uma bilheteria total de US$ 1,13 bilhão, cerca de R$ 6,73 milhões.